Dopo aver raccontato del nuovo peso forma trovato, Elettra Lamborghini ha voluto replicare a tanti commenti e fake news sul suo conto.

Alcuni mesi fa Elettra Lamborghini aveva parlato del percorso intrapreso a suon di allenamenti e il giusto regime alimentare per perdere peso e trovare una forma fisica diversa rispetto a quella che aveva. Detto, fatto. La cantante, a distanza di qualche tempo, ha trovato una silhoutte perfetta e che le piace tanto con ben 7 chili persi. In tanti si sono chiesti quale dieta avesse seguito e sul web si sono moltiplicati articoli e news che la donna ha voluto smentire categoricamente con uno sfogo sui social.

Elettra Lamborghini, i chili persi e le false diete

Attraverso una serie di stories su Instagram, la bella Elettra ha voluto subito precisare: “Comunque per vostra info visto che leggo delle stronate online (dicono che ho fatto diete miracolose da 2 settimane e 5 pasti e ste ca*ate qua). Sono mesi, almeno 6, in cui è avvenuto il mio cambiamento graduale. Nessuna magia, nessuna lipo (anche perché per voi ignoranti toglie solo il grasso localizzato, non succhia il grasso ovunque e non fa dimagrire altrimenti avremmo trovato una cura all’obesità, ma siete ignoranti e non lo sapete). Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno”.

Rispondendo poi a qualche haters che in alcuni post le avevano dato della “troppo magra”, la Lamborghini ha aggiunto: “Tranquilli che le magre sono altre, non facciamo sempre passare questo messaggio… Sono assolutamente normo peso adesso come lo ero anche prima. Inoltre sono alta un metro e un barattolo. C’è chi è sovrappeso e vorrebbe dimagrire e chi è sottopeso e non riesce a prendere peso, non è così facile come sembra e spesso è una questione mentale o inconsciamente una mancanza di qualcosa… In sostanza fatevi una carrellata di cazzz vostri. L’importante è la salute e stare bene con se stessi!”.

Smentita anche la dieta che circola sul web con i 5 pasti al giorno: “[…]Vi dico che mi sono fatta seguire in passato per un breve tempo da professionisti ma che non ha mai funzionato perché personalmente mangiare 5 pasti al giorno per una persona come me che ha una digestione lentissima non funziona, nemmeno kiwi né prugne né fermenti lattici che bene o male tutti prescrivono. L’idea di restrizione e dieta mi ha sempre dato ansia”.

E quindi quale regime alimentare ha seguito? “È un metodo conosciuto, che io ho scoperto l’anno scorso in Svizzera (da dove poi è iniziato il mio cambiamento proprio motivata dai benefici che ho provato su me stessa) ma ripeto non sento di fare promozione di nessun genere […]”.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza dove, appunto, è orgogliosa dei sette chili persi:

