C’è Loris Karius ospite di Diletta Leotta nel podcast della showgirl. La coppia ha parlato dell’arrivo ormai prossimo della loro prima figlia.

Continuano le puntate del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Ospite del decimo episodio Loris Karius, compagno proprio della conduttrice DAZN e prossimo a diventare papà. La coppia ha parlato in modo molto libero di quello che si aspetta per l’arrivo della loro prima figlia. La showgirl ha fatto qualche rivelazione curiosa ottenendo anche una promessa dalla sua dolce metà…

Diletta Leotta intervista Karius

Con un filo di imbarazzo iniziale, Diletta e Loris hanno raccontato in inglese ciò che si aspettano in vista dell’arrivo della loro prima figlia. Il calciatore tedesco ha spiegato: “Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse”.

Dopo aver spiegato quali qualità vorrebbe che la piccola prendesse dai genitori – solarità e ottimismo dalla Leotta, puntualità e organizzazione da parte sua -, Karius ha dovuto fare i conti con una richiesta di promessa dalla sua dolce metà: “Mi prometti che ti alzerai di notte e la cambierai e mi aiuterai a fare queste cose?”, ha chiesto la conduttrice. Lui ha risposto: “Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme”.

Rivelazione, poi, sul sesso del bambino: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto’”, ha detto la siciliana. I due, come noto, attendono una bambina che nascerà ad agosto.

Di seguito anche l’episodio del podcast su Youtube del volto tv con la conversazione molto tenera e dolce dei futuri genitori:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG