Attraverso i social Elettra Lamborghini ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo una brutta caduta con i pattini.

Elettra Lamborghini è a Miami e, nelle ultime ore, ha mostrato ai fan di avere una brutta sbucciatura alle gambe. A seguire la cantante ha dichiarato di esser stata protagonista di una doppia caduta dai pattini e, per finire, ha anche confessato di essere risultata anche positiva al Covid. “Sono caduta due volte a velocità assurde perché le ruote dei miei pattini sono finite. Ma sto benissimo, sono invincibile”, ha dichiarato nelle sue stories e a seguire, dopo essere risultata positiva al Covid, ha aggiunto sarcastica: “Ottimo, giusto per stare tranquilli”.

Elettra Lamborghini: la disavventura a Miami

Una brutta disavventura ha coinvolto nelle ultime ore Elettra Lamborghini, protagonista di due brutte cadute a Miami. La cantante ha ironizzato sulla vicenda con i suoi fan e, a seguire, ha fatto sapere di essere risultata positiva a Covid-19.

La cantante trascorre molto del suo tempo a Miami in compagnia del marito, Dj Afrojack, e fin dall’inizio della loro unione i due sono stati costretti a fare la spola tra l’Italia, gli Stati Uniti e l’Olanda. A causa dei rispettivi impegni di lavoro i due hanno rimandato il progetto di avere un figlio insieme e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.

“Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare… tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta.. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno… Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”, ha dichiarato lei nelle sue stories.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG