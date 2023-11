Belen Rodriguez ha fatto una sfilata seducente per il suo presunto futuro marito, Elio Lorenzoni, e ha replicato contro gli haters.

Sui social Belen Rodriguez ha postato un video in cui la si vede sfilare seducente con un abito mozzafiato e a seguire la stessa showgirl ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira. “Costruita in tutto”, ha scritto un leone da tastiera, mentre un altro ha aggiunto:

“Io invece mi chiedo se cammina così anche a casa”. La showgirl ha risposto ironica: “Anche quando vado a fare pipì”. Un utente ha preso le difese della showgirl scrivendo: “Ma quanta gente invidiosa. Fate troppo ridere”. E Belen ha risposto: “Non sai quanto fanno ridere a me”.

Belen Rodriguez: la sfilata per Elio Lorenzoni

Belen sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e, in queste ore, proprio lui avrebbe realizzato un video in cui la si vede camminare, bellissima, nel ristorante del posto. Il video ha sollevato una miriade di commenti sui social, e c’è chi non ha perso occasione per criticare la showgirl.

Belen, che finora ha preferito non commentare le critiche degli haters, sui social si è divertita a rispondere a coloro che le hanno inviato commenti e frecciatine. “Un esempio sbagliato per la società. Bella ma non balla”, ha scritto un utente, e la showgirl ha risposto: “Mi dispiace ma ballo bene”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.

