Anniversario di nozze in clinica detox per Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack. Sui social la foto speciale con dedica.

Aveva informato tutti i suoi fan che sarebbe potuta essere assente in questi giorni. Il motivo? Il suo anniversario. Elettra Lamborghini sta, infatti, festeggiando il quinto anno di matrimonio col suo Afrojack e lo sta facendo in una clinica detox in Svizzera. A dare gli ultimi aggiornamenti, con tanto di dedica al marito, la stessa bella ereditiera…

Elettra Lamborghini, anniversario in clinica detox: la dedica

Come anticipato, la Lamborghini e suo marito si trovano in Svizzera dove stanno festeggiando in modo molto particolare il loro quinto anno di matrimonio. Un anniversario davvero particolare che i due hanno scelto di trascorrere inuna clinica detox. In una delle ultime storie pubblicate su Instagram dall’ereditiera, ecco anche qualche racconto su come stiano andando le cose. “In questo posto si va in giro tutti costantemente in accappatoio e si beve tutti i giorni acqua e limone o brodi, che sono, poi, gli stessi che bevo anche a casa… Facciamo pipì 30 volte al giorno”, ha detto la bella Elettra.

Successivamente, però, ecco anche una dolce dedica ad Afrojack: “Buon quinto anniversario di matrimonio amore! Non riesco a credere che il tempo sia passato così in fretta, sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. I cinque anni più belli e felici della mia vita. Ho scelto questa foto perché credo rappresenti il fatto che per te ci sarò sempre, così come per il nostro amore che difenderò da tutte le tempeste. Ti amo e ti adoro”. Nella foto scelta si vede la donna con lo sguardo pensieroso baciare dolcemente sulla testa il compagno che, invece, è totalmente rilassato tra le sue braccia.

Di seguito il post Instagram con la dedica dell’ereditiera:

