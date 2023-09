Giornata d’amore e di festa per Luca Argentero e Cristina Marino in occasione del battesimo di Noé Roberto, loro secondo figlio.

Felici, sorridenti e bellissimi. Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto le cose in grande in occasione del battesimo del piccolo Noé Roberto, il loro secondogenito nato a febbraio. Per l’occasione, infatti, la coppia ha organizzato un ricevimento in grande stile con amici e parenti. Sui social le foto dell’evento con tanti commenti da parte dei fan, non tutti, va detto, positivi…

Il battesimo del figlio di Luca Argentero e Cristina Marino

Attraverso alcune stories su Instagram e poi un post, l’attrice ha dato modo a tutti i suoi seguaci e quelli della coppia di vedere in che modo hanno deciso con Argentero di trascorrere il post battesimo del secondo arrivato in famiglia.

Dagli scatti si nota come la festa sia stata curata nei minimi dettagli. Dalla scelta dei colori, il bianco e il verde, fino alle decorazioni della location e, ovviamente, alla torta per il piccolo.

In tal senso spiccano le sue iniziali, NRA, ovvero Noè Roberto Argentero, che sono state ricamate con cura. Nel post della donna, anche una dolcissima dedica: “L’essenziale”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le varie foto:

I progetti futuri

A proposito dei figli, specie in occasione di momenti a loro dedicati, impossibile non pensare a quelli che sono i progetti di famiglia della coppia. Argentero e la Marino, come ribadito, sono già genitori di due bambini ma, per il futuro, le cose potrebbero essere diverse. “Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni”, erano state le parole della Marino a Gente a proposito della volontà di allargare ancora la famiglia con un terzo figlio almeno.

