La sua vita non è delle più facili, alle prese con l’assenza di suo padre e tanti fantasmi del passato. Scopriamo insieme chi è Veronica Satti, concorrente del GF 15!

La storia di Veronica Satti è venuta alla luce tempo fa, quando lei stessa aveva trovato il coraggio di parlare della sua infanzia turbata da una rumorosa assenza. Lei è stata scelta nel cast del reality Grande Fratello 2018, avventura cui si è avvicinata con un grande proposito…scopriamo insieme di cosa si tratta e chi si nasconde dietro quella ribelle chioma bionda…

Chi è Veronica Satti: vita privata e biografia

Veronica Satti è nata a Genova il 16 marzo 1990 sotto il segno di pesci. Ha un diploma di decoratrice d’interni e pittura creativa, e la sua più nota apparizione è quella nel salotto di Barbara D’Urso, Domenica Live. La conduttrice l’ha poi scelta per entrare nella rosa dei concorrenti del GF, nell’edizione da lei condotta nel 2018. Veronica non ci avrebbe pensato molto, optando per prendere quel treno che forse, come ha sempre sperato, potrebbe ridarle qualcosa che le manca molto.

Stiamo parlando di suo padre, con cui non ha un rapporto da quando aveva 14 anni. Lei è figlia di Bobby Solo, l’artista che l’avrebbe rinnegata per seguire un percorso lontano da lei. La madre di Veronica Satti è Mimma Foti, ex corista di Solo.

Chi è la fidanzata di Veronica Satti

Veronica ha una fidanzata, di cui si è detta innamoratissima: il suo nome è Valentina e le due ragazze stanno insieme dal 2016. A differenza di Veronica, non si sa molto di lei dal momento che Valentina si tiene lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Sappiamo però che è originaria di Santa Marinella e che ha studiato scienze della Formazione; oggi vive a Milano, dove abita insieme alla sua fiamma.

Fra le sue passioni, ci sarebbero quelle per i tatuaggi, per i piercing e per il rock! Le due pubblicano spesso foto insieme, come si può vedere dalla pagina Instagram ufficiale di Veronica. O sarebbe meglio dire poteva, dal momento che Veronica ha cancellato il suo profilo dopo aver ricevuto diverse minacce di morte in seguito alle accuse di omofobia rivolte a Francesco Monte.

Veronica Satti e Bobby Solo

Il rapporto con Bobby Solo non è stato possibile, a suo dire, per via della totale chiusura di lui: “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno facevo i capricci – ha detto dell’ultima volta che ha visto suo padre – poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto il perché ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati“.

Veronica è cresciuta circondata dall’affetto dei nonni, ma non ha mai negato di vivere una vita a metà perché le manca la figura paterna. Per questo ha sperato fino alla fine di vederlo prima di entrare nella casa del Grande Fratello, e poterlo riabbracciare, dimenticando il passato.

