Holy Francisco rimproverato da Rudy Zerbi dopo alcune parole del cantante verso il professore. Ad Amici è già polemica.

La nuova edizione di Amici è iniziata col botto. Dopo la formazione della classe, sono già arrivate le prime polemiche e le prime “sanzioni” per qualche alunno. In particolare è stato Holy Francisco ad essere ripreso da Rudy Zerbi per alcune sue parole, con tono volgare, rivolte verso l’insegnante.

Amici, scintille tra Rudy Zerbi e Holy Francisco

Nel corso del day time odierno di Amici, nella scuola è stato tempo di uno spiacevole episodio. Infatti, l’intera classe è stata richiamata in studio per essere messa davanti a Rudy Zerbi. Il maestro ha mostrato ai ragazzi un filmato iniziando il suo discorso con un netto: “Abbiamo il premio fenomeno della classe…”.

Le sue parole, infatti, hanno fatto da preludio ad un filmato in cui Holy Francisco si rivolgeva ad alcuni compagni in modo scurrile facendo riferimento proprio al maestro di canto: “Io a Rudy gli faccio il c**o”, ha detto il giovane.

In tal senso il ragazzo stava spiegando come avrebbe voluto far vedere all’insegnante il suo valore. Frasi, però, che non sono piaciute al diretto interessato che dopo averlo messo alla prova davanti a tutti con un brano, gli ha “promesso” un compito.

“Vediamo, intanto avrai un compito per farmi quella roba lì. Cosa preferisci italiano o inglese?”, ha detto Zerbi.

Successivamente, Holy si è confidato con i compagni spiegando appunto che non voleva essere offensivo col maestro: “Ma lo sapete, non volevo offendere. Era un modo per motivarmi. Ho paura di uscire per questa cosa. Spero non mi mandino via”, ha detto.

Di seguito anche il post Instagram del programma con l’episodio in questione:

