Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli confessa: “Le abbiamo nascosto le metastasi”

Andrea Rizzoli omaggia Eleonora Giorgi a Domenica In: il figlio dell’attrice fa una rivelazione inaspettata.

A un mese dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il figlio dell’attrice, Andrea Rizzoli, ha scelto il salotto televisivo di Domenica In per rendere omaggio alla madre, simbolo di un’epoca e donna dal forte carisma. Un momento di grande commozione e intimità, in cui Rizzoli ha condiviso il dolore dell’assenza, ma anche la forza del legame familiare che ha resistito alla malattia e al tempo.

“Adesso navighiamo nell’assenza quotidiana” ha detto, spiegando come lui e il fratello Paolo Ciavarro stiano affrontando il vuoto lasciato da Eleonora, tra ricordi, agendine conservate e foto che raccontano una vita intensa, vissuta fino all’ultimo respiro.

La scelta dolorosa: “Le abbiamo nascosto le metastasi per proteggerla”

Nel corso dell’intervista, Andrea Rizzoli ha rivelato un dettaglio inedito e profondamente toccante: dopo l’intervento chirurgico, i medici avevano scoperto la presenza di metastasi.

Lui e il fratello decisero di non dirlo subito alla madre, temendo che la notizia potesse spezzarle il morale e farle perdere la forza di lottare.

Una scelta difficile, che inizialmente ha provocato in Eleonora Giorgi un senso di tradimento, ma che poi ha compreso e per la quale ha ringraziato i figli: “Ci ha detto che le abbiamo regalato un mese e mezzo sereno“.

Eleonora Giorgi, un libro per non dimenticare

Il dolore per la perdita ha dato vita a un progetto intimo e personale: Non ci sono buone notizie, il libro scritto da Rizzoli, è nato proprio nel periodo in cui la madre ha scoperto la malattia. Un’opera che racconta non solo la malattia e la paura, ma anche la rinascita di un legame familiare, il ritrovato amore tra madre e figli, e la riscoperta del valore del tempo.

Il manoscritto, inviato all’editore di nascosto proprio da Eleonora Giorgi, offre uno sguardo sincero su una donna che, nel momento più difficile, ha scelto di raccontarsi al pubblico con autenticità e coraggio.

Il ricordo di Eleonora Giorgi vive non solo nei cuori di chi l’ha amata, ma anche nei film, negli articoli, nei diari e nei giocattoli regalati al nipotino Gabriele, simbolo di una nonna che, anche da “angelo”, continua a vegliare sulla famiglia.