Lutto nel mondo del cinema: addio alla nota icona

Terribile lutto colpisce il mondo dello spettacolo internazionale: si è spento il celebre attore icona degli anni Sessanta.

Il mondo della televisione ha detto addio a una delle icone più celebri degli anni Sessanta. Jay North, volto iconico della televisione americana, è scomparso all’età di 73 anni. L’attore, noto per aver interpretato il giovane protagonista della sitcom Dennis la minaccia, si è spento domenica 6 aprile nella sua casa di Lake Butler, in Florida, a causa delle complicazioni legate a un tumore al colon. Ma ripercorriamo la sua vita e i suoi successi.

Addio a Jay North: il successo con “Dennis la minaccia”

La notizia della scomparsa dell’attore è stata inizialmente diffusa dalla sceneggiatrice Laurie Jacobson e successivamente confermata dai familiari.

“Quando passa un’icona culturale, è sempre difficile; quando quell’icona è una cara amica, la perdita è duplice… RIP, caro Jay” si legge nel post.

Jay North divenne una star giovanissimo. Aveva solo 6 anni quando fece il provino per interpretare Dennis Mitchell, il bambino pestifero ma dal cuore d’oro protagonista della serie CBS ispirata al fumetto di Hank Ketcham.

La sitcom andò in onda dal 1959 al 1963, conquistando milioni di telespettatori e rendendo North una vera e propria baby star. Anche dopo la cancellazione della serie, Dennis la minaccia continuò a essere trasmessa in replica in tutto il mondo, consolidando l’immagine dell’attore come simbolo dell’infanzia americana anni ’60.

Una carriera tra cinema, tv e doppiaggio

Nato a Los Angeles il 3 agosto 1951, Jay North ebbe un’infanzia complicata segnata dall’abbandono del padre. La madre, impiegata nel mondo dello spettacolo, fu determinante nel lancio della sua carriera. Oltre a Dennis la minaccia, North recitò in Zebra in cucina e nel film d’avventura Maya, che ispirò una serie tv. Dopo aver concluso gli studi, si dedicò anche al doppiaggio e lavorò per un periodo nella Marina degli Stati Uniti.

Negli ultimi anni Jay North si era ritirato a vita privata, lavorando dietro le quinte come assistente in programmi televisivi. La sua battaglia contro il tumore al colon è rimasta lontana dai riflettori fino all’annuncio della sua scomparsa.