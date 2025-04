Eleonora Daniele pronta alla seconda laurea: come fa tra lavoro e famiglia

Protagonista sul piccolo schermo ma anche all’Università: Eleonora Daniele si prepara a prendere la seconda laurea. Ecco come riesce a studiare.

Di recente aveva confessato qualche problemino in casa con la salute della madre a preoccuparla. Ora, Eleonora Daniele, famosa conduttrice della Rai, è stata protagonista di una bella intervista nella quale ha parlato di come stia piano piano riuscendo a raggiungere un obiettivo a lei tanto caro: la seconda laurea, quella in Psicologia.

Eleonora Daniele: l’amore per lo studio

La bella Eleonora Daniele è stata intervistata da DiPiù e ha avuto modo, tra i vari passaggi, di raccontare la sua passione per lo studio. In particolare, la conduttrice ha spiegato di non aver avuto così tante possibilità in passato dovendosi mantenere da sola e avendo iniziato a lavorare molto presto. Ora, invece, nonostante i vari impegni, sta riuscendo a realizzare questo suo desiderio di conoscenza.

“Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, che ho preso dodici anni fa, adesso preparo gli esami per quella in Psicologia: sono iscritta al secondo anno“, ha detto la conduttrice. “Da ragazza non ho potuto farlo, dovevo lavorare per mantenermi e ne ho sofferto molto”, ha aggiunto.

La tv, la famiglia e la seconda laurea

Ma quale è il segreto della Daniele per lavorare, occuparsi della sua famiglia e studiare? A raccontarlo è stata la diretta interessata: “Per fortuna mi bastano poche ore di sonno e inoltre, quando torno a casa di notte dopo Storie di sera, l’adrenalina della diretta ce l’ho ancora tutta addosso e di chiudere occhio non se ne parla”, ha detto. “Allora vado in camera di mia figlia, accendo una lucetta e, mentre dorme profondamente, mi siedo accanto a lei, apro i libri e mi metto a studiare“, ha raccontato la presentatrice che sembra aver trovato il ritmo giusto per realizzare questo suo sogno della seconda laurea.