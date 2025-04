“Piange tutto il giorno”: la segnalazione sull’ex GF

Non si placano i rumors relativi agli ex concorrenti del Grande Fratello. La segnalazione che riguarda Lorenzo Spolverato.

Dopo la fine del Grande Fratello, alcuni concorrenti stanno continuando a far parlare di loro. In particolare la ormai ex coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è su tutti i media di cronaca rosa per le varie vicende che li coinvolgono ancora oggi, come l’annunciato libro in uscita dell’ex Velina. Ad ogni modo, in queste ore, un’altra voce è arrivata in merito a Lorenzo. Sui social, ecco la segnalazione.

Lorenzo Spolverato parla di Shaila Gatta dopo il GF

Il Grande Fratello si è ormai concluso da qualche giorno ma alcuni ex concorrenti continuano ad avere grande visibilità. In particolare gli Shailenzo, al netto della loro rottura. Nelle scorse ore, Lorenzo Spolverato aveva rotto il silenzio proprio per parlare di Shaila, confessando un certo malcontento per come le cose si erano concluse.

“Ad una settimana dall’uscita dalla Casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è ne punitivo ne segreto”, aveva detto Lorenzo. “I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione”.

La segnalazione: “Piange tutti i giorni”

Al netto del silenzio prima di quel messaggio, adesso, Spolverato è tornato al centro di qualche voce. In particolare dopo una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano. Un utente anonimo ha segnalato che Lorenzo non starebbe attraversando un bel periodo dopo la fine del reality. In particolare il giovane sarebbe in crisi. “So per certo da persone vicine a Lorenzo che in questi giorni è crollato”, si legge nel messaggio inviato all’esperta. “Non sta bene, piange tutti i giorni“. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà dire qualcosa in merito.