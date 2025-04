Alba Parietti ancora contro Selvaggia Lucarelli: il video diventa virale

Scontro a distanza tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli e non è certo una novità. L’affondo diventato virale in queste ore.

Non solo il commento al vetriolo sulle future nozze di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Alba Parietti non ha proprio un bel feeling con la penna graffiante. La conferma è arrivata anche dalla recente partecipazione della showgirl a ‘Obbligo o verità’ con Alessia Marcuzzi. Sebbene la sua ospitata risalga ad alcuni giorni fa, un video con delle pesanti accuse alla Lucarelli è tornato virale adesso.

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli: le discussioni

Alcuni giorni fa, Alba Parietti è stata ospite della trasmissione di Alessia Marcuzzi, ‘Obbligo o verità’, trovandosi tra le varie cose, a commentare quanto affermato in precedenza da Selvaggia Lucarelli che aveva ricordato un aneddoto avvenuto anni fa a ‘Ballando con le Stelle’. Ogni occasione, quindi, sembra buona per le due per pungersi reciprocamente.

In particolare, tra la Parietti e la Lucarelli non scorrerebbe buon sangue da anni con le due che, anche in tv, non si sono mai risparmiate tra frecciate, accuse e qualche parola grossa di troppo. Come detto, l’ultimo capitolo è quello andato in atto a ‘Obbligo o verità’.

Il video con l’ultimo attacco

La Parietti, rispondendo ad alcune parole della Lucarelli, ha quindi detto a ‘Obbligo o verità’: “Non voglio rispondere a Selvaggia. Perché tra parentesi ci sono altre tre persone coinvolte, che devo dire sono state discretamente sputt***te senza contraddittorio”, ha commentato Alba come è stato possibile vedere in un video diventato virale in queste ore e che riguarda appunto la sua ospitata al programma della Marcuzzi di alcuni giorni fa.

“A parte che le cose come le descrive lei di solito sono mistificate. Nella fattispecie io non ho dato della mitomane per una che mi sta giudicando per il ballo, ma a una che sta infierendo su altre cose personali. Quindi il ballo non c’entrava proprio niente”.

Successivamente, ecco l’affondo: “Non mi piace la mistificazione. Io considero Selvaggia Lucarelli una donna intelligente. Ma l’intelligenza si vede nella sua applicazione. La sua è quella di sputt****re regolarmente il prossimo. Quindi io lo trovo non all’altezza della sua intelligenza, perché a quest’ora dovrebbe partorire qualcosa di meglio”, ha detto la Parietti.