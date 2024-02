L’ex gieffe e volto di Forum Edoardo Donnamaria ha parlato di Fedez ma anche della fine del matrimonio dei Ferragnez.

Tutti, o quasi, non parlano d’altro se non della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Anche l’ex gieffino e attuale volto di Forum, Edoardo Donnamaria, non è stato da meno. Parlando a Pomeriggio 5, il giovane si è soffermato su un incontro avuto con il rapper che, senza giri di parole, lo ha deluso.

Edoardo Donnamaria, il commento su Fedez

Donnamaria ha parlato di un incontro particolare avuto con Fedez. Un face to face che, a quanto pare, non è andato come lui avrebbe voluto.

“Parto da fan, sono un’amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper”, ha esordito Edoardo. “Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una buona impressione. Sto ancora aspettando una partita a biliardino in un evento che mi ha rifiutato. Ci sono rimasto molto male, però sinceramente”, ha spiegato il volto di Forum.

Ferragnez, crisi vera o no?

Al netto della posizione sul rapper, Donnamaria ha anche spiegato come sia il suo parere sulla fine del matrimonio tra i Ferragnez.

Rispetto a chi ha dei dubbi che possa trattarsi solo di una messa in scena, Donnamaria ha risposto: “Io vedo un cinismo forte su questa situazione. Io faccio molta fatica a pensare che due persone stiano insieme e mettano su famiglia solo per i social e dei tornaconto. Sono stati insieme anni, si sono sposati e hanno fatto dei figli. Non penso proprio che sia stato fatto tutto con un piano”.

Insomma, per l’ex gieffe i Ferragnez non starebbe fingendo e, se è vero che hanno dei problemi, tutto potrebbe essere assolutamente veritiero e non “preparato”.

Di seguito anche un recente post Instagram del volto di Forum sempre molto attivo sui social:

