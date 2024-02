Nuovi possibili guai per Chiara Ferragni. Oltre alla situazione con Fedez, scattano le verifiche sui presunti falsi seguaci sui social.

Lo scandalo pandoro Balocco, famosi marchi che hanno deciso di lasciarla e, adesso, anche la crisi con Fedez con cui il matrimonio sembra essere finito. Eppure, per Chiara Ferragni i guai potrebbero non essere finito. Infatti, sarebbero scattate una serie verifiche per quanto riguarda presunti falsi seguaci sui social e, soprattutto, il “peso” che questi avrebbero avuto nei contratti dell’imprenditrice con gli sponsor.

Chiara Ferragni, le verifiche sui falsi followers

A riportare delle verifiche sui presunti falsi followers della Ferragni è La Stampa che ha spiegato come l’inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara potrebbe soffermarsi anche sulla “possibile verifica sui milioni di follower, quasi 30 in totale, che compaiono” sul sul profilo Instagram.

Questi “accertamenti” potrebbero rivelarsi utili al fine di andare a scoprire se siano presenti e in quale quantità, se possibile, follower fake, magari acquistati tramite pacchetti.

Come anticipato, tali verifiche potrebbero essere molto importanti. Infatti, se si dovesse riuscire ad accertare l’esistenza di profili falsi che seguono o hanno seguito l’imprenditrice digiale, gli inquirenti potrebbero fare valutazioni sui rapporti contrattuali tra la donna e i vari marchi con riferimento al peso che la stessa imprenditrice ha quando vende un prodotto presentandosi con un numero così elevato di seguaci (compresi quelli falsi).

Di seguito anche un post Instagram dell’imprenditrice digitale:

Il caso Oreo

L’ultima questione che ha coinvolto la Ferragni e le indagini della Guardia di Finanza è relativa al caso Oreo.

Nei giorni scorsi, infatti, la Gdf ha provveduto a fare ulteriori acquisizioni per far luce sempre nell’indagine per truffa aggravata.

In questa indagine sono coinvolti anche Fabio D’Amato, il manager di Chiara, e per gli altri casi anche Alessandra Balocco, per il pandoro, e Franco Cannillo della Dolci Preziosi, per le uova di Pasqua.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG