La nota conduttrice Caterina Balivo ha spiegato quale sia il rapporto tra lei, i suoi figli e il mondo dei social.

Intervistata a QN Weekend, inserto settimanale de Il Giorno, Caterina Balivo, conduttrice de ‘La Volta Buona’ su Rai1 che ha festeggiato nelle scorse ore il 44esimo compleanno, ha raccontato alcuni aspetti legati all’educazione e istruzione dei figli. In particolare il rapporto con il mondo social.

Caterina Balivo e l’istruzione dei figli

Con molta onestà, la Balivo ha spiegato che nel suo essere madre, l’obiettivo principale è quello formare due persone sincere e perbene. In questo senso ha detto: “Con i figli io sono molto più rigida e severa, ma l’obiettivo è lo stesso: crescere persone rette e perbene”.

La maggiore premura della bella Caterina verso Guido Alberto e Cara è quella di non avere problematiche nel loro futuro, anche lavorativo. In questo senso entra in gioco la decisione relativa al mondo social.

“Evito di metterli sui social con le facce sporche di cioccolato o mentre fanno le linguacce”, ha detto la conduttrice. “Decideranno loro se e come farlo. Dico sempre che la prima cosa che il loro futuro capo andrà a vedere sarà proprio Internet. Per cui ho iniziato a istruire in tal senso mio figlio che a 11 anni ha da sei mesi il telefonino. Ma forse tribolerò di più a convincere la femmina…”.

L’amore per i figli

La bella Balivo ha poi aperto ancora di più il suo dolce cuore da madre spiegando quali siano, per lei, i momenti migliori in famiglia.

“L’attimo perfetto è quando i miei figli mi si buttano tutte e due addosso sul letto o sul divano, o se sorseggio un rosé ghiacciato davanti a un tramonto, come pure se scambio gli auguri a Natale con i miei cari. Situazioni che non si comprano”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della conduttrice con la famiglia che sottolinea proprio questo ultimo passaggio relativo ai bei momenti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG