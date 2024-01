Per la duchessa Sarah Ferguson la diagnosi di melanoma è arrivata pochi mesi dopo la rimozione di un tumore al seno.

La duchessa di York Sarah Ferguson, nonché ex moglie del principe Andrea, ha un cancro alla pelle. La diagnosi è arrivata a pochi mesi dalla rimozione di un tumore al seno. A complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge il difficile periodo che sta attraversando la famiglia reale con il ricovero in ospedale di Kate Middleton e l’imminente operazione di Carlo III.

La diagnosi di melanoma

Sarah Ferguson, la duchessa di York, ha ricevuto la diagnosi di melanoma in seguito ad alcuni accertamenti effettuati sui nei che le erano stati rimossi prima che si sottoponesse all’intervento di ricostruzione del seno reso necessario dopo la mastectomia eseguita per un tumore al seno.

Uno dei nei in questione si è rivelato un melanoma, dunque una “forma aggressiva di tumore alla pelle“. Secondo quanto detto dal suo portavoce, la duchessa “si sottoporrà a nuovi test per assicurarsi che questa patologia sia stata identificata ai primi stadi“, evitando perciò che si possa diffondere in altre parti del corpo. Sarah Ferguson comunque non sembra scoraggiarsi e “resta di buon umore“, ha poi aggiunto il portavoce.

La rimozione del tumore al seno

La notizia del melanoma è arrivata solo pochi mesi dopo la diagnosi di un altro grave problema di salute. Durante la scorsa estate, Sarah Ferguson aveva infatti scoperto, durante una semplice mammografia di routine eseguita a luglio, di avere un cancro al seno, e per questo si era immediatamente sottoposta ad un’operazione presso l’ospedale King Edward VII, una clinica privata di Londra.

L’intervento si poi rivelato più complicato del previsto, costringendo la duchessa ad otto ore sotto ai ferri e al ricovero in terapia intensiva. “È molto grata a coloro che l’hanno salvata e si sente molto fortunata ad essere viva“, aveva comunicato alla stampa una fonte a lei molto vicina.

Trascorsi otto giorni dall’operazione aveva potuto fare ritorno presso la sua abitazione a Windsor per trascorrere la convalescenza vicino alle figlie Eugenia e Beatrice, pronte a prendersi cura di lei.

