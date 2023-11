La puntata di ‘Domenica In’ di domenica 12 novembre non andrà in onda in diretta. Mara Venier non sta bene. Ecco cosa ha.

La più che nota conduttrice di ‘Domenica In‘ Mara Venier non sta bene. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è arrivata anche la conferma. La donna aveva scritto sui social di essere a letto con la febbre alta. Ora anche il verdetto “finale” sulla sua salute e soprattutto quello sulla puntata del suo programma di Rai 1 per domenica 12 novembre.

Mara Venier ha il Covid

Nelle scorse ore, come detto, la conduttrice di Domenica In ha scritto un post social indirizzato al suo pubblico. Sui social zia Mara ha condiviso lo spot pubblicitario del programma che farà prossimamente, aggiungendo: “Noi e…“. Alludendo alla trasmissione che Mara Venier condurrà insieme a Loretta Goggi, in collaborazione con UNICEF. Sotto il post è arrivato subito un commento di Piero Piazzi, manager e amico di Mara che ha commentato: “Ieri sera mi sei mancata Mara“, riferendosi ad un evento dove molto probabilmente la Venier non ha partecipato. La risposta di Mara non ha tardato ad arrivare e sotto la Venier ha scritto: “Sono a letto con influenza“, ha confessato la conduttrice Rai.

Dopo questa prima avvisaglia, poi, la presentatrice ha sottolineato con alcune stories Instagram la sua problematica specificando di aver preso il Covid e che quindi la puntata di Domenica In del 12 novembre sarebbe stata cancellata lasciando spazio al “il meglio” del programma.

Gli ospiti che erano attesi a Domenica In per il 12 novembre

Gli ospiti di domenica 12 novembre di Domenica In sarebbero dovuti essere Claudia Koll, Don Antonio Mazzi e Franco Andrea Antonello. Ma anche Teo Mammuccari, per parlare del suo percorso a Ballando con le stelle, mentre il cantante Nino D’Angelo insieme a Mario Biondi lo sarebbero dovuti essere per pubblicizzare dei loro prossimi appuntamenti.

Sarebbe dovuta essere presente anche Greta Scarano, per parlare della serie Circeo dal 14 novembre su Rai 1. Ci sarebbero dovuti essere anche Alessandro Gassmann per parlare di Un professore 2 con Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Eppure, la puntata prevista non andrà in onda e verrà sostituita da “il meglio” di Domenica In a causa della salute della zia della tv.

