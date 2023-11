Scintille a Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli tra cui non scorre buon sangue visti anche i loro trascorsi.

Non sono mancati battibecchi a ‘Ballando con le Stelle’ dove Teo Mammucari, in più occasioni, ha punzecchiato i giudici ed in particolare Selvaggia Lucarelli. Il conduttore e comico, fin dalla prima puntata, ha voluto puntare sull’ironia e un modo “aggressivo” di porsi e sta proseguendo su questo stile. Nel corso dell’ultima puntata, però, ha voluto fare di più raccontando anche un episodio che ha visto coinvolta la giornalista.

Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli

Già nel corso del video pre esibizione sul palco, era palese che qualcosa non andasse in Mammucari: “Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un ‘Come stai?’. Io sono andato a salutarla (la Lucarelli ndr) nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: ‘Preferivo non vederti prima della puntata’”, ha detto il conduttore e ora concorrente di Ballando parlando della giurata giornalista.

Parole che, come promesso, ha ripetuto in studio facendo riferimento anche ai voti bassi da lei ricevuti: “Una professionista come Carolyn Smith mi dà 8 e lei mi dà 3. Ce l’ha con me, ce l’ha con il mondo. Il prossimo anno vai via, perché hai stufato. Abituati perché il prossimo anno starò qua, seduto accanto a te. […] Dopo 25 anni che non ci vedevamo mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio. Dopo 25 anni, sei rimasta seduta e non ti sei neanche alzata per salutarmi. Se sei umana ti alzi, vieni qui e mi dai un abbraccio”.

Dal canto suo la Lucarelli ha prima replicato sul suo voto e poi ha aggiunto sul retroscena del camerino: “Stai inventando, mi stai preoccupando. Non è più simpatica questa cosa. Sei serio? Stai facendo una brutta figura. Ero al trucco quando lui è venuto. Io ho detto: ‘Non possiamo vederci, è un conflitto di interesse’. Ero ironica”.

Di seguito anche un post su X di Ballando con una foto della performance del conduttore:

