Momento di “imbarazzo” a Verissimo tra Michelle Hunziker e Silvia Toffanin a proposito del nuovo amore della svizzera.

Sono state settimane molto calde per Michelle Hunziker in tema amore. La showgirl, infatti, è stata pizzicata in dolce compagnia del nuovo fidanzato, Alessandro Carollo, e in tantissimi hanno avuto modo di commentare la nuova relazione della svizzera. In occasione dell’ultima puntata andata in onda di Verissimo, anche Silvia Toffanin ha provato a strappare qualche dichiarazione inedita alla collega.

Michelle Hunziker, la frecciatina di Silvia Toffanin

Presente in un blocco di Verissimo in occasione dello speciale dedicato a Striscia la Notizia, la Hunziker si è trovata a fare i conti con le domande piccanti in tema amore della padrona di casa.

In un primo momento la Toffanin ha detto: “Oggi sei molto bella, che occhi raggianti, vero Gerry?”, rivolgendosi all’altro ospite presente, Gerry Scotti. In modo scherzoso l’uomo ha replicato: “Sì, io le faccio questo effetto”.

La padrona di casa, però, non è rimasta contenta e cogliendo al balzo la risposta di Scotti, ha aggiunto: “E, ma non solo tu…”.

Il riferimento era chiaramente al nuovo amore della svizzera che non è rimasta in silenzio e ha detto: “Ma dai, smettila…”.

La Toffanin ha rincarato poi: “Noi abbiamo visto le foto…”. Dal canto suo la bella Michelle ha preso tutto con ironia facendo finta di lasciare lo studio: “Vado a vedere il dietro le quinte io allora…”.

Alla fine, palesemente “smascherata” in modo definitivo sul suo nuovo amore, la Toffanin ha aggiunto: “Siamo contenti per te”.

Di seguito anche un post Inttagram di Chi con le foto della showgirl e del suo nuovo compagno:

La dedica al nuovo amore

Anche nel corso dell’ultima settimana, la Hunziker si era sbilanciata in tema amore con un a tenera dedica evidentemente rivolta al nuovo fidanzato Carollo: “L’amore muove tutto, l’amore può tutto, l’amore guarisce. L’amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di ‘frignare’”, le sue parole nelle stories social su Instagram. Insomma, non sembrano proprio esserci dubbi sul nuovo fidanzamento della showgirl.

