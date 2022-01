Doc-Nelle tue mani, Argentero e Gioli: i reali rapporti sul set

Per la prima volta Matilde Gioli e Luca Argentero si sono lasciati andare ad alcune confessioni in merito alla loro partecipazione a Doc-Nelle tue mani, e in particolare al clima estremamente positivo che si sarebbe venuto a creare tra loro e il resto del cast della serie tv.

Matilde Gioli: la confessione

Matilde Gioli interpreta Giulia Giordano nella serie incentrata sulla storia di Pierdante Piccioni, il medico che ha perso la memoria in un incidente stradale (e che qui è interpretato da Luca Argentero). L’attrice ha rivelato che il clima tra lei e il resto del cast durante le riprese sarebbe stato incredibilmente positivo: “Raramente mi sono trovata così bene con un gruppo di lavoro. Una volta abbiamo girato una scena corale in cui tutti dovevamo commuoverci. La scena si è prolungata per molti ciak e non è stato facile mantenere quell’emozione. Eppure, guardandoci tutti negli occhi, ci siamo riusciti”, ha affermato.

Luca Argentero in Doc-Nelle tue mani

Lo stesso è stato confermato da Luca Argentero che, nella fiction, interpreta Luca Fanti (alias Pierdante Piccioni). “Credo che il successo di Doc si debba anche alla sintonia che abbiamo saputo creare fra noi attori. Raccontiamo una squadra di lavoro e non saremmo efficaci se non lo fossimo noi per primi”, ha svelato l’attore, che sui social non perde occasione per commentare gli sviluppi della serie e per confrontarsi con i fan.