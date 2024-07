Si susseguono i rumors sul futuro televisivo di Ilary Blasi. Potrebbe essere Diletta Leotta la sua antagonista per ‘La Talpa’.

Sarà un’estate caldissima, non solo per quanto concerne le temperature del meteo ma anche per quelle che sembrano essere le indiscrezioni in merito ai futuri programmi tv dell’autunno e dell’inverno. In particolare per il futuro televisivo di Ilary Blasi che sembra poter essere “a rischio” per La Talpa. A minacciarla, si fa per dire, Diletta Leotta…

Diletta Leotta, il futuro in tv ai danni della Blasi

Nelle ultime settimane si stanno susseguendo rumors e indiscrezioni relativamente al futuro televisivo di Ilary Blasi. Secondo le recenti “soffiate”, infatti, pare che la conduttrice, ora impegnata a Battiti Live, potrebbe rimanere senza alcun incarico sul piccolo schermo. Infatti, al netto delle voci relative alla conduzione de La Talpa, alcune nuove informazioni vorrebbero la bella ex moglie di Totti “rimpiazzata” da Diletta Leotta.

Stando a TvBlog, infatti, “il nome più gettonato al momento(per la conduzione de La Talpa ndr) è quello di Diletta Leotta. Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma”.

Tra rumors e realtà

Al netto di quelle che sono solo voci e indiscrezioni, al momento la realtà vede la bella Diletta felicissima dopo le nozze con Loris Karius e impegnata a godersi alcuni momenti di relax. La conduttrice DAZN, infatti, non sta facendo mancare ai suoi seguaci foto e filmati di queste settimane che la vedono gioiosa con sua figlia Aria e con il neo marito. Dopo il matrimonio a Vulcano, la donna si è mostrata pochi giorni fa a Marina di Pietrasanta, in Toscana.

