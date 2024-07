Duro sfogo di Karina Cascella sulle influencer, in modo particolare a seguito di un video di Michelle Comi che l’ha fatto infuriare.

Karina Cascella, nota storica opinionista e personaggio televisivo italiano, ha recentemente suscitato un acceso dibattito su Instagram prendendo di mira le influencer e, più in generale, le giovani donne che usano i social media in maniera discutibile. La sua critica è nata in seguito ad una controversa iniziativa di Michelle Comi, una giovane molto conosciuta sul web, che ha dichiarato pubblicamente di cercare un uomo ricco che la portasse in vacanza.

Karina Cascella, lo sfogo contro le influencer

Come anticipato, la Cascella non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disappunto a seguito della proposta esposta in video dalla influencer che faceva delle precise richieste a possibili uomini. Per la storica ex opinionista di Uomini e Donne, tali comportamenti come privi di dignità. Karina ha accusato queste giovani di vendersi per una vacanza o per beni materiali, mettendo in secondo piano valori fondamentali come il rispetto di sé e la dignità personale. Secondo la Cascella, questo tipo di atteggiamento alimenta una cultura superficiale e materialista, che può avere un impatto negativo soprattutto sulle adolescenti e le giovani donne che spesso vedono tali ragazze del web quasi come un riferimento.

La presa di posizione

Le parole di Karina Cascella hanno diviso l’opinione pubblica. Da un lato c’è stato chi ha sostenuto il suo punto di vista, lodandola per aver portato alla luce un problema sociale reale. Allo stesso modo, dall’altro, alcuni l’hanno criticata per l’eccessiva durezza e per non considerare le scelte individuali e la libertà personale.

La reazione di Cascella evidenzia un crescente dibattito sulla responsabilità delle influencer e sul messaggio che trasmettono ai loro follower. In questo senso, proprio la donna ha voluto precisare: “Ma come è possibile che si parli così poco di questo problema che c’è sui social?”. Come se non bastasse, dopo lo sfogo e dopo aver mostrato nelle sue storie diversi messaggi di sostegno da parte dei suoi seguaci, Karina ha lanciato l’ultima frecciata in un post: “La dignità ha un prezzo altissimo e non è per tutte”.

