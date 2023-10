Diletta Leotta si è concessa un soggiorno alle Eolie e sui social ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue curve da capogiro.

Diletta Leotta non ha rinunciato a un tuffo di metà ottobre e, sui social, ha mostrato con alcuni scatti le sue curve da capogiro in bikini e ad appena 2 mesi dal parto.

Il particolare non è passato inosservato ai fan dei social e ovviamente c’è chi l’ha presa di mira per non esser stata da buon “esempio” alle donne che, dopo il parto, si trovano a convivere con qualche chilo in più. “Sei stupenda”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ora che sei mamma sei anche più bella”.

Diletta Leotta alle Eolie: il bikini da capogiro

Lo scorso 16 agosto Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta e nelle ultime ore, sui social, ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un fisico a dir poco perfetto e le sue curve vertiginose ad appena 2 mesi dal parto. La conduttrice non ha replicato alle critiche e ai commenti nei suoi confronti e, al momento, sembra completamente presa dalla piccola Aria e dal fidanzato Loris Karius.

I due continuano a vivere la loro relazione a distanza nonostante siano da poco diventati genitori, e a tal proposito il portiere del Newcastle ha confessato al Corriere: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”.

