Chiara Ferragni ha postato via social alcune foto dell’ultima visita da lei fatta insieme ai figli e a Fedez alla sua nuova casa.

La nuova casa dei Ferragnez è ormai pronta e, ora che Fedez è uscito dall’ospedale, lui e Chiara Ferragni si sono concessi una visita nella nuova casa in compagnia dei loro figli.

Sui social la coppia ha mostrato gli interni di pregio e le rifiniture e per la prima volta l’imprenditrice digitale ha postato le foto della loro cucina da sogno, e caratterizzata da un’imponente isola in marmo. Nelle foto condivise sui social si vedono anche parte delle rifiniture scelte per le pareti e per i bagni (compresa la sua vasca di design).

Chiara Ferragni: la cucina della nuova casa

Chiara Ferragni è a dir poco entusiasta per la sua nuova casa e, sui social, non perde occasione per mostrarla ai fan, impazienti di vederla arredata. Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale si è mostrata serena e sorridente all’interno dell’appartamento insieme a suo marito Fedez e ai suoi figli.

Nella nuova casa Leone e Vittoria avranno una camera ciascuno e due bagni privati (fatto che è valso non poche critiche all’imprenditrice digitale, accusata di fare sfoggio della sua ricchezza). I due bambini hanno reagito con entusiasmo nel vedere la loro nuova casa e in tanti non vedono l’ora di sapere quando la famiglia finalmente ne prenderà possesso. Chiara Ferragni si è limitata a scrivere via social che la casa è ormai pronta, ma sulla questione non è dato sapere di più.

