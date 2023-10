Edoardo Costa si è raccontato al Corriere della Sera dopo lo scandalo per reati fiscali che lo vide protagonista nel 2008.

Edoardo Costa è stato protagonista di un’inchiesta di Striscia che portò alla sua condanna per appropriazione indebita e, da allora, è praticamente sparito dal mondo della tv. Al Corriere della Sera lui stesso ha raccontato che ci sarà una revisione del processo e ha sottolineato anche di essere un altro uomo rispetto al passato.

“Con la mia associazione Ciak avevo fatto cose straordinarie: ho costruito un asilo in Senegal, aiutato le onlus in Afghanistan, Kenya, Brasile, India. Mi sono fatto aiutare da persone esterne per realizzare libri fotografici e calendari, pagandole in nero. Mancavano le ricevute di 180 mila euro versati a loro in cinque anni. I reati fiscali sono caduti in prescrizione. I miei legali hanno rintracciato chi ha ricevuto i pagamenti in nero e ci sarà una revisione del processo. Ma, allora, avevo perso tutto: la mia scuola, due agenzie, due case di produzione, la mia onlus, i miei libri sono andati al macero”, ha ammesso.

Edoardo Costa: la nuova vita dopo lo scandalo

Oggi Edoardo Costa continua a lavorare per il cinema e per la tv facendo la spola tra l’America e l’Italia e ha confessato anche di lavorare come mental coach per aiutare il prossimo dopo quanto gli è accaduto. Nel 2008 infatti ha perso tutto e, dal condurre una vita “da rockstar” (come lui stesso l’ha definita), si è trovato a dover fare i conti con la dura realtà.

“Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia. Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti. Oggi però Ricci lo ringrazierei. Grazie al suo accanimento sono diventato la persona che sono oggi. Il cambiamento può arrivare in mille modi, da un problema di salute, un lutto. Nel mio caso, perdendo la reputazione”, ha dichiarato l’attore e imprenditore in merito al caso che lo vide protagonista.

Secondo i rumor in circolazione Costa avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello, ma lui stesso ha smentito la questione affermando di non esser mai stato contattato dalla produzione del programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG