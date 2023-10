Elga Enardu ha deciso di rompere il silenzio dopo le ultime ipotesi che hanno preso piede in rete in merito all’orientamento di Diego Daddi.

Dopo anni d’amore e serenità, Elga Enardu e Diego Daddi hanno sorpreso tutti annunciando la loro improvvisa ed inaspettata separazione. In queste ore la stessa Elga ha rotto il silenzio via social e ha provato a fare chiarezza a seguito delle ipotesi che vorrebbero che Diego fosse gay.

“Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con maturità diversa. Non c’è stato un tradimento ne da parte mia ne da parte sua, Diego non è gay purtroppo, perché sarei stata più felice. La situazione è delicata e merita un rispetto da parte mia e una privacy. Magari più avanti si può affrontare nel particolare la situazione”, ha affermato.

Elga Enardu e Diego Daddi: le voci sull’orientamento

Da settimane i fan dei social sono alla ricerca d’indizi che chiariscano perché Elga Enardu e Diego Daddi si siano detti addio. Al momento sembra che Elga non abbia alcuna intenzione di tornare nella casa che condivideva con il marito e che lei stessa ha precisato di aver lasciato.

“È una rottura, non una pausa, io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto, la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male, veramente male. È successo qualcosa di molto intimo e personale”, ha precisato la gemella di Serena Enardu, che continua a mostrarsi particolarmente provata a causa della rottura. Diego Daddi nel frattempo ha fatto sapere che cercherà di riconquistarla, e sono sempre di più i fan curiosi di sapere cosa sia accaduto tra i due.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG