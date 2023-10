Sembra proprio che sia di nuovo sbocciato l’amore nel cuore di Roberta Morise. La conduttrice è stata pizzicata con un noto chef stellato.

Se son rose, fioriranno. Intanto, per Roberta Morise pare essere sbocciato un “piccolo germoglio” d’amore. La nota conduttrice di Camper è stata pizzicata dal settimanale Chi per le vie del centro di Roma in compagnia di quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Si tratta di un noto chef stellato…

Roberta Morisa ha ritrovato l’amore

La showgirl e conduttrice è stata protagonista di un servizio nell’ultimo numero del settimanale Chi. La bela Roberta è, infatti, stata pizzicata in dolce compagnia del noto chef stellato Enrico Bartolini. I due si sono fermati a mangiare nel ristorante Pierluigi, in pieno centro a Roma ma prima di farlo hanno dato saggio di grande complicità con scambio di effusioni e dolcezze.

Una volta arrivati nel locale, anche lì non sono mancati i gesti che hanno fatto intendere che tra loro ci fosse del romantico. Mano nella mano, effusioni e baci sulla fronte.

Secondo quanto si apprende non ci sono dettagli sul momento esatto in cui tra i due sia iniziata la frequentazione ma non è da escludere che la Morise abbia magari conosciuto lo chef quando si è recata in Maremma nel corso della sua trasmissione Camper dove è possibile abbia fatto una tappa gourmet in uno dei ristoranti del cuoco.

Da quanto sappiamo, entrambi sono reduci da situazioni sentimentali non felicissime e per questo vederli felici è davvero una cosa positiva per entrambi.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

