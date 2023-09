Nelle scorse ore Elga Enardu ha annunciato di aver lasciato Diego Daddi e a seguire lui stesso ha rotto il silenzio via social.

Al momento non sono chiari i motivi relativi all’addio tra Elga Enardu e Diego Daddi ma, attraverso i social, la stessa ex tronista di UeD ha precisato che la loro relazione sia giunta al termine. A seguire suo marito ha rotto il silenzio e ha precisato che sarebbe intenzionato a fare di tutto pur di risolvere la situazione.

“Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile. Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”.

Diego Daddi: l’addio a Elga Enardu

Attraverso i social Diego Daddì ha rotto finalmente il silenzio sulle cause del suo addio ad Elga Enardu e ha precisato che il suo più grande desiderio al momento sia quello di risolvere il conflitto con la moglie.

Nelle scorse Elga – che ha annunciato di aver lasciato la casa condivisa con il marito – ha scritto nelle sue stories: “Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita”, e ancora: Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente”.

Lei e Diego Daddi si sono conosciuti nel 2008 a UeD e sono convolati a nozze nel 2017. In tanti si chiedono se i due riusciranno a risolvere i loro problemi.

