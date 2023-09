Chiara Ferragni ha deciso di sorprendere Francesca Fagnani con un gioiello della sua collezione in vista della nuova edizione di Belve.

Chiara Ferragni e Francesca Fagnani sono state compagne d’avventura durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove entrambe hanno vestito i panni di co-conduttrici per Amadeus. La famosa imprenditrice digitale ha quindi deciso di fare una sorpresa alla giornalista e, in vista della nuova edizione di Belve, le ha fatto recapitare un gioiello della sua nuova collezione di gioielli Emerald. Si tratta di un girocollo con zirconi bianchi placcati in argento e con un pendente verde smeraldo al centro dal valore di ben 339 euro.

“Quanto emerald! Grazie!”, ha scritto nelle sue stories la conduttrice ringraziando l’influencer.

Chiara Ferragni: il regalo fatto a Francesca Fagnani

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha voluto rendere omaggio a Francesca Fagnani facendole recapitare un prezioso della sua nuova collezione di gioielli che, a quanto pare, è stato molto gradito dalla conduttrice. In tanti si chiedono se, vista la complicità scattata tra le due a Sanremo 2023, la famosa imprenditrice digitale accetterà in futuro di prendere parte a una delle interviste della conduttrice a Belve. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e al momento gli attesi ospiti della prima puntata dello show sono l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona e il conduttore Stefano De Martino.

Chiara Ferragni nel frattempo sembra essere presa dall’arrivo della piccola Paloma in famiglia e in tanti non vedono l’ora di saperne di più su di lei.

