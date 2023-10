Non solo i suoi fantastici sorrisi, Diana Del Bufalo ha raccontato le difficoltà vissute in passato quando era a scuola.

La conosciamo per la sua bravura e la sua ironia, eppure, dietro la bella carriera che è riuscita a costruirsi, c’è tanta sofferenza e alcuni periodo non belli vissuti. Diana Del Bufalo ha raccontato in una lunga intervista a Oggi la sua adolescenza e gli anni più difficili che ha dovuto affrontare.

Diana Del Bufalo e il passato difficile

Tra i vari passaggi che spiccano nell’intervista, il caratteristico sorriso. La Del Bufalo ha spiegato: “Fin da bambina ho sempre ironizzato su tutto, mi piaceva far ridere, essere buffa. La mia psicologa mi ha dato una spiegazione interessante: siccome il mondo intorno non mi piace, lo trovo ingiusto, cupo, triste, mi creo una versione clownesca per renderlo migliore e riuscire a sopportarlo”.

Per la nota attrice e conduttrice, come anticipato, la vita non è sempre stata rose e fiori. “Il mio periodo scolastico è stato devastante”, ha ammesso. “Non alle elementari, che ho fatto presso una scuola inglese dove sono stata benissimo perché non c’era giudizio, ma le medie e il liceo sono stati terribili. C’era un ambiente di sfida, di competizione che portava un sovraccarico di tensione che non riuscivo a sopportare. Ero la stupida che prendeva voti bassi. Venivo trattata male e non ero capita neanche dai professori. Odiavo andare a scuola”.

“Quando ho cominciato a capire che anche studiando tanto non riuscivo ad apprendere, probabilmente perché avevo la capoccia sempre per aria, pensavo alla musica, non mi interessava nulla di quello che veniva insegnato in aula, mi sono convinta di essere stupida e ignorante. E l’ho accettato, ma allo stesso tempo ho sviluppato questa parte comica come forma di difesa”.

Le cose, però, crescendo sono evidentemente cambiate e la bella Diana ha fatto carriera mostrando tutte le sue qualità che, alla fine, ci sono sempre state.

Di seguito anche un post Instagram della donna di questa estate con alcuni scatti in dolce compagnia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG