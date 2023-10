Dopo l’addio al GF, sono arrivate le prime parole della pagina ufficiale su X di Heidi Baci che presto sembra sarà gestita da lei.

La storia con Varrese, poi l’uscita di scena dal GF a sorpresa. Ci sono ancora tanti misteri da risolvere riguardo l’addio di Heidi Baci al reality. Per ora, però, ancora nessuna novità. Sui social, in realtà, al netto del silenzio su Instagram, su X, ex Twitter, la sua pagina ufficiale ha parlato per la prima volta annunciando che la ragazza dovrebbe presto entrare in possesso dell’account (che dunque ora non sembra essere controllato da lei) e parlare ai propri seguaci.

Heidi Baci, le parole della sua pagina ufficiale

“Ciao a tutti. Grazie mille per il supporto che continuate a dare a Heidi”, si legge in un post condiviso dalla pagina X della ragazza. “La sua uscita ci ha distrutti tutti. Secondo me era una potenziale finalista. Peccato, le cose non erano a favore suo questa volta. A presto”.

Successivamente, in un altro post, ecco la novità relativa proprio alla donna che dovrebbe presto prendere possesso della pagina: “Per chi sta chiedendo, questo account sarà molto presto di Heidi appena lei vorrà parlare con tutti voi”.

Di fatto, quindi, le prime parole dopo l’addio dal GF non sono state dette dalla Baci ma solo dalla pagina che dice di essere ufficiale e che commenta le vicende della donna. Staremo a vedere quando la ragazza vorrà parlare davvero. Molto probabile che questo accada dopo la sua partecipazione come “eliminata” in studio con Signorini.

Di seguito anche i post su X della pagina della Baci che presto verrà gestita, a quanto pare, dalla diretta interessata:

La reazione di Varrese all’uscita della Baci

Dopo l’uscita della ragazza dal GF, tra i più attivi e arrabbiati per la vicenda c’era stato Massimiliano Varrese con cui la giovane aveva intrapreso una sorta di relazione. In particolare l’attore si era sentito messo in mezzo dall’intervento del padre della giovane e aveva, a sua volta, minacciato l’addio. Un’altra situazione su cui, sicuramente, bisognerà fare chiarezza.

