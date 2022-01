Diana Del Bufalo Fuori da LOL 2? La smentita

Dopo la bufera da cui è stata investita per le sue posizioni in merito alla vaccinazione anti-Covid, Diana Del Bufalo ha specificato di non essere una no-vax e ha smentito le ipotesi in merito alla sua possibile espulsione da LOL 2.

Diana Del Bufalo: la smentita

Negli ultimi giorni Diana Del Bufalo è finita nell’occhio del ciclone dopo che ha ammesso via social di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid e, a seguire, si è sparsa la voce che l’attrice potesse essere espulsa da LOL 2 – chi ride è fuori (lo show su Amazon Prime video). La notizia è stata smentita dalla stessa Del Bufalo, che ha anche specificato di non essere una anti-vaccinista.

“Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto a settembre. É una fake news”, ha precisato la conduttrice che, nei giorni scorsi, aveva dovuto vedersela anche con la furia di Selvaggia Lucarelli. Proprio la giornalista infatti aveva condiviso sui social alcune dichiarazioni della Del Bufalo sul tema dei vaccini e si era scagliata contro di lei (che aveva dichiarato di non essersi sottoposta al vaccino su consiglio del suo medico per via di alcuni non meglio specificati problemi al cuore). In seguito all’accaduto Diana Del Bufalo è stata costretta a scusarsi via social viste le sempre maggiori polemiche nei suoi confronti.

“Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazione, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica”, aveva scritto la conduttrice.