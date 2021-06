È un periodo denso di progetti e impegni lavorativi per Dayane Mello. Recentemente, infatti, la modella brasiliana, tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha lanciato una propria linea di prodotti di bellezza, DAY – Dayane And You.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non sembrano esserci novità, nonostante i tanti gossip e le tante indiscrezioni.

Durante una diretta Instagram, Dayane Mello ha voluto smentire tutti i rumors, dichiarando, a gran voce, di essere ancora single:

Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio… Mi avete stancata.

Durante la diretta, Dayane Mello ha anche fornito i motivi per i quali non riuscirebbe a trovare un uomo:

Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono.

Per la modella 32enne, però, essere single non è un male, considerata anche la pessima opinione che ha degli uomini in generale:

Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me. Più conosco gli uomini, più preferisco i cani…

Negli ultimi tempi, il nome di Dayane Mello è stato spesso accostato a quello di Mario Balotelli, con cui ebbe una relazione nel lontano 2010. La modella e il calciatore si sono anche incontrati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Balotelli andò a trovare il fratello naturale Enock Barwuah.