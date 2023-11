Confessioni molto forti da parte di Dayane Mello a Verissimo. La modella ha parlato di alcuni momenti terribili vissuti.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Dayane Mello, famosa modella e noto volto della tv per le sue partecipazioni ad alcuni reality, ha raccontato qualcosa di più della sua vita privata anche facendo riferimento al suo libro ‘La ragazza che dormiva sempre con la luce accesa’. In modo particolare i momenti più cupi vissuti da adolescente quando aveva addirittura pensato di togliersi la vita ma anche ad una interruzione di gravidanza avuta per scelta.

Dayane Mello, il rapporto col padre e l’aborto

Tra i primi passaggi decisamente forti dell’intervista, il rapporto con i genitori. Parlando di sua madre, la Mello ha detto: “Non la giudicherò mai per quello che ci è mancato ma quello dell’infanzia è un dolore che ho vissuto”.

Il dolore di cui parla è soprattutto quello vissuto rispetto a suo padre che non la voleva e la picchiava: “Mio padre mi ha picchiato tante volte, non abbiamo parlato per tanto tempo perché sono andata via di casa. All’epoca ero adolescente e sentivo che dentro casa tutti potevano avere una vita tranne me, perché ero donna: era una situazione molto machista […]”.

E proprio dopo una lite, un giorno, la bella Dayane ha pensato di farla finita: “Mi sentivo così invisibile che non vedevo luce. Avevo 16 anni e per un mese ho pensato di volermi uccidere. Tante volte arrivavo a scuola e pensavo di buttarmi sotto a una macchina. Un pomeriggio sono andata a cercare pasticche per topi: ho preso tutte le pasticche e ho avuto una convulsione. Mi fecero una lavanda gastrica”.

Dure anche le parole sull’essere madre. Oggi la modella ha una figlia ma quando era più piccola scelse di non portare avanti una gravidanza: “Ero molto piccola e anche se sentivo già dentro di me il desiderio di famiglia mi sono fermata a ragionare. Stavo con un giocatore di tennis che viaggiava sempre per lavoro e non volevo farcela da sola, volevo veramente che il bambino o la bambina avesse due genitori presenti, per questo non me la sono sentita”.

Di seguito anche un post Instagram di Verissimo con alcune immagini dell’ospitata della modella:

