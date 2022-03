Dayane Mello si è sfogata via socail dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip.

Dayana Mello non ha preso affatto bene l’eliminazione della sua amica Soleil Sorge dalla casa del GF Vip 6 e sui social si è sfogata contro il programma sostenendo che il televoto flash sia stato bloccato di proposito perché la produzione avrebbe già il nome del vincitore.

“Certo che dico truffa, tutto il Brasile stava votando, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, ma dai. Mi prendete per cosa? Mica sono nata ieri. Sappiamo già che loro hanno il vincitore, siamo qui per cosa?”, ha tuonato Dayane Mello.

Dayana Mello contro il GF Vip

Dayana Mello si è sfogata contro il GF Vip, che secondo lei sarebbe stato “truccato”. La modella si è sfogata in una diretta via social dopo l’eliminazione di Dayane Mello e ha fatto pesanti illazioni sul programma (dove, secondo lei, la produzione sarebbe già a conoscenza del nome del vincitore). Al momento Alfonso Signorini e il suo staff non hanno replicato contro la modella, che tra l’altro è stata una delle concorrenti della precedente edizione. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Senza dubbio Soleil Sorge sarà felice del sostegno a lei mostrato dall’amica, che in più di un caso si è espressa positivamente nei suoi confronti.

