Daniele Scardina ha condiviso sui social la sua prima foto dopo il suo ritorno a casa e il lungo ricovero in ospedale.

Daniele Scardina si è mostrato finalmente sorridente e a casa dopo gli ultimi difficili mesi: il 28 febbraio infatti era stato colpito da un’emorragia cerebrale e ha trascorso diverso tempo in coma. A seguire il pugile ha dovuto svolgere una lunga riabilitazione e solo negli ultimi giorni è stato reso noto che sarebbe stato dimesso.

“Grazie a Dio a casa!”, ha scritto Scardina nella foto in cui è ritratto a tavola e difronte ad una succulenta bistecca.

Daniele Scardina si è mostrato sorridente e seduto al tavolo di casa sua sua dopo che, negli ultimi mesi, ha vissuto una delle prove più difficili: per giorni il cantante è rimasto tra la vita e la morte a causa di un’emorragia cerebrale che lo ha colpito in maniera improvvisa. Oggi sarebbe in via di ripresa, ma ancora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto gli è capitato. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno gioito nel saperlo di nuovo a casa e in buona salute e, in questi ultimi mesi, in tantissimi hanno pregato perché finalmente uscisse dal coma.

“Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”, ha scritto sui social l’ex fidanzato di Diletta Leotta nei giorni scorsi.

