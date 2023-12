Caterina Caselli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata portata via in ambulanza a causa di una brutta caduta a Milano.

La celebre cantante e produttrice Caterina Caselli ha avuto un brutto incidente nella Galleria del Corso di Milano e lei stessa ha ammesso di essere scivolata a causa di alcuni cavi dell’albero di Natale, procurandosi una frattura dell’omero.

“Mi trovo con questa camicia di forza che devo tenere un mese, ma quello che volevo dirvi è di fare attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che può essere pericoloso”, ha confessato la stessa Caselli mostrandosi in un video condiviso via social.

Caterina Caselli, incidente a Milano: il messaggio via social

Caterina Caselli ha deciso di aggiornare personalmente i suoi fan dopo una brutta caduta di cui è stata protagonista in galleria del Corso, a Milano, dove stava ammirando le luminarie e l’albero di Natale. La cantante si sarebbe procurata una brutta frattura e, per un mese, dovrà restare a riposo.

“Questo non mi impedisce di farvi gli auguri di buone feste”, ha dichiarato la cantante, che a seguire ha messo in guardia la sua platea social affermando: “Quello che volevo dirvi è di fare attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che può essere pericoloso”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto e sono impazienti di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

