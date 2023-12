La famiglia di Chiara Ferragni continua a mantenere il massimo riserbo dopo lo scandalo che ha travolto l’imprenditrice digitale.

La famiglia di Chiara Ferragni è sempre stata molto unita e, a quanto pare, continua ad esserlo anche difronte al primo e grande scandalo che ha travolto l’imprenditrice digitale, multata dall’Antitrust per la sua “falsa beneficenza” con i pandori Balocco.

Al momento non è dato sapere se quella attuata dall’influencer sia una strategia o una scelta dettata dalla necessità di schiarirsi le idee difronte alla crisi, quel che è certo è che lei e i suoi familiari – finora attivi sui social – hanno tempestivamente diradato le loro apparizioni su Instagram.

Chiara Ferragni: il silenzio social dei familiari

Dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto Chiara Ferragni, solo sua sorella minore Valentina ha scritto una story per prendere le sue difese ma a seguire anche lei è stata bersagliata da un’ondata di critiche e dalla fuga dei followers che, in queste ore, stanno continuando a prendere di mira l’influencer sui social.

Anche i brand con cui Chiara Ferragni ha collaborato (tra cui Safilo) hanno fatto sapere di voler recidere i contratti presi con lei e l’influencer – dopo un video di scuse che ha suscitato solamente ulteriori polemiche – sembra essersi trincerata dietro al più totale silenzio.

Come lei anche la madre Marina Di Guardo, le sue sorelle e il marito Fedez sembrano non voler proferire pubblicamente parola in questo momento, e in tanti si chiedono come sarà questo particolare “Natale” a casa loro. Fino a pochi giorni fa l’influencer non mancava di condividere con i fan dettagli e retroscena della sua nuova lussuosa casa a CityLife e la “strategia del silenzio” da lei attuata negli ultimi giorni sembra aver generato solamente ulteriori polemiche sui social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

