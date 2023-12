Fabrizio Corona è intervenuto alla prima puntata di Peppy Night e ha fatto alcune rivelazioni scottanti su Ilary Blasi.

Fabrizio Corona è tornato a parlare dell’affaire Ilary Blasi e, a Peppy Night, ha confessato che lui e la conduttrice si sarebbero parlati (dopo la separazione di lei e Francesco Totti). A seguire Corona ha mostrato un giocattolo per adulti (a forma di martello) e ha affermato:

“Questo è un martello, ma non è un martello. Per provocarla, dico, senti Ilary come è possibile che tu hai preso un caffè e basta? È possibile che hai preso solo il caffè? Usando questo gioco, gli dico: Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè? Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. È sempre una questione di caffè.”

Fabrizio Corona: le rivelazioni su Ilary Blasi

Fabrizio Corona è stato ospite della prima puntata di Peppy Night ed è tornato a parlare della controversa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non senza fare alcune provocazioni sul conto della conduttrice e utilizzando persino un giocattolo per adulti e facendo alcune pesanti insinuazioni in merito al presunto incontro che lei avrebbe avuto con un misterioso uomo (che, secondo Corona, sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino).

“Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento la conduttrice e showgirl non è intervenuta in merito alle parole dell’ex Re dei paparazzi e in tanti sono in attesa di sapere se lo farà.

