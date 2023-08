A cena insieme, in compagnia. Arriva la prima foto “ufficiale” di Damiano David accanto alla nuova fidanzata Martina Taglienti.

Non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma Damiano David e Martina Taglienti continuano a vedersi, frequentarsi e stare insieme dopo quel famoso bacio in discoteca e la separazione del frontman dei Maneskin da Giorgia Soleri. Ora, i due si sono fatti vedere a cena in compagnia del resto del gruppo e altri amici.

Damiano David a cena con Martina Taglienti

A pubblicare quella che si potrebbe definire la prima foto “ufficiale” tra i due, è stata la componente dei Maneskin Victoria De Angelis che ha condiviso sulle sue stories Instagram uno scatto a cena dove, seduti attorno al tavolo, ci sono appunto Damiano e Martina, uno vicino all’altra.

Per dovere di cronaca, va detto che tra i due non c’è alcun tipo di effusione o segni particolari di vicinanza. Dopo quel bacio diventato “famoso”, infatti, non ci sono stati altri dettagli che potessero confermare la loro relazione.

Ad ogni modo, però, pare evidente che i ragazzi stiano continuando a vedersi e frequentarsi, magari, ora, solo come amici.

Vedremo se Martina uscirà allo scoperto definendosi la nuova fidanzata del frontman dei Maneskin o se sarà magari Damiano a dire qualcosa a riguardo.

Al momento sappiamo solo che il cantante, dopo l’annuncio della rottura con la Soleri, è stato accostato, oltre alla Taglienti, anche alla modella Jessie Andrews, ex attrice a luci rosse popolarissima sui social. Anche in questo caso, però, nessuna conferma o prova concreta del presunto flirt.

Insomma, la vita sentimentale del ragazzo resta un vero mistero. Per ora non resta che osservare e attendere nuovi aggiornamenti a tal proposito.

Di seguito anche il post con il video del famoso bacio in discoteca tra il cantante e la modella:

