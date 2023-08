Una cena speciale in compagnia per Barbara D’Urso che prosegue la sua estate particolare dopo l’addio a Pomeriggio 5.

“Nessuno merita la mia tristezza”. Erano state queste, solamente pochi giorni fa, le parole di Barbara D’Urso a The Hollywood Reporter Roma. Frasi che erano arrivate dopo l’annuncio dell’addio a Mediaset e quindi a Pomeriggio 5. E a quanto pare, Carmelita è più serena che mai e si sta godendo questa particolare state nel migliore dei modi. Nelle ultime ore, per lei, anche una cena a lume di candela in dolce compagnia…

Barbara D’Urso, cena a lume di candele in compagnia: le foto

Su Instagram, la D’Urso ha condiviso alcuni post con delle immagini che la immortalano in Costiera Amalfitana in compagnia di alcuni amici stretti. Carmelita si è divertita a cena in una serata all’insegna del buon cibo e di una location davvero da sogno.

“Serate d’estate in costiera amalfitana, dove il mare ed una cena a lume di candele con gli amici si abbracciano”, ha scritto nella didascalia di uno dei due contenuti condivisi con tanto di hashtag “col cuore”.

Nella prima foto delle due totali, ecco Barbara Con Enzo Miccio. Nell’immagine successiva, invece, eccola im compagnia anche di Angelica Pizzuti, oltre alla coppia composta da Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

La conduttrice ha poi condiviso un altro post dove si è mostrata da sola e dove ha voluto sottolineare ancora di più il fatto di essere piuttosto serena e felice: “Un’elegante serata al tramonto: buona compagnia, prelibatezze che sanno di casa, balli sfrenati e cuori”. Anche in questo caso non è mancato l’hashtag #colcuore.

Di seguito anche le foto di Carmelita condivise in due post Instagram:

