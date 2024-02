Annuncio in tv e poi anche sui social: Damiano Carrara e la sua Chiara diventeranno presto genitori di un bimbo o di una bimba.

Una bellissima notizia è arrivata per tutti i fan del noto chef Damiano Carrara e di sua moglie Chiara Maggenti. La coppia, infatti, sta aspettando un figlio. Ad annunciare il lieto evento è stato l’uomo, prima alla trasmissione ‘È sempre mezzogiorno!’ con Antonella Clerici e successivamente con un tenerissimo filmato condiviso sui social.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti presto genitori

Presente al programma di Antonella Clerici, ‘È sempre mezzogiorno!’, Carrara è stato subito incalzato dalla padrona di casa che, evidentemente, già sapeva: “So che devi dirci qualcosa di bello, di molto bello”.

Da qui, il noto chef ha risposto: “Sì, devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere”. E poi l’annuncio: “Chiara aspetta un bimbo o una bimba, non si sa ancora, e quindi saremo in tre. Divento papà!”.

In studio c’è stata subito grande commozione con la Clerici che ha detto: “Siamo tutti con gli occhi lucidi. Di questi tempo è bello ricevere tale notizie”.

L’annuncio social

Poco dopo, con un post su Instagram condiviso da entrambi, Damiano e sua moglie Chiara hanno poi detto meglio tutto con un filmato molto dolce. La coppia, infatti, sui è mostrata in compagnia anche del loro cagnolino e ha aperto una scatola contenente un bavaglino da neonato: “Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino… il dolcino più speciale. Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unicae … non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi!”, hanno scritto nella didascalia facendo riferimento al bimbo o alla bimba in arrivo…

Di seguito anche l’annuncio di coppia con un dolcissimo post su Instagram:

