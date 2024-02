Una dedica unica nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno: Arianna Mihajlovic ha ricordato il suo compianto Sinisa.

Nel giorno che sarebbe stato del suo 55esimo compleanno, Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa, lo ha voluto ricordare con un dolcissimo messaggio su Instagram con tanto di foto. La donna, che da quando l’ex calciatore e allenatore è deceduto, non lo ha mai dimenticato e nel corso del tempo non ha mai fatto mancare un pensiero, una parola e anche alcuni retroscena molto forti vissuti durante la malattia del marito.

Il ricordo di Arianna Mihajlovic: la dedica

Oggi per Arianna e per tutta la sua famiglia Mihajlovic è sicuramente una giornata molto particolare, ovvero quella in cui il povero Sinisa avrebbe festeggiato 55 anni.

Anche per questo motivo, la vedova dell’ex calciatore e allenatore lo ha voluto ricordare con una tenera dedica pubblicando su Instagram una loro foto insieme accompagnata da qualche parola: “Ogni volta che cammino mi sembra di averti vicino. Auguri amore mio”.

Una frase che ha suscitato subito tanto affetto da parte di chi segue Arianna e, ovviamente, anche da tutti coloro che volevano molto bene a Sinisa.

Di seguito anche la dedica in un post Instagram della donna:

La prima estate senza Sinisa

Proprio la Rapaccioni, di recente, a Chi aveva raccontato come era stata la prima estate senza il marito. La donna non aveva nascosto il dolore: “Aprire la casa senza di lui non è stato facile. Immaginavo di vederlo la sera nel nostro patio, col sigaro. Insieme ai miei figli però ci siamo imposti di ripartire, perché lui avrebbe voluto questo, ma mi manca come l’aria”, ha spiegato.

Momento molto forte quello del ritrovamento di alcuni indumenti di Sinisa: “Quando ho aperto la porta ho trovato i suoi scarpini le sue tute, i suoi vestiti. Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo“.

