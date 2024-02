Il ritorno in tv al Grande Fratello e le rivelazioni private: Simona Tagli fa parlare di sé per alcuni dettagli molto intimi che la riguardano.

Riapparsa in televisione dopo un periodo di assenza, Simona Tagli fa parlare di sé per un’intervista a Di Più Tv ripresa anche da Il Messaggero. L’attuale concorrente del Grande Fratello ha svelato di essere casta ormai da oltre 10 anni a seguito di un voto fatto per una ragione molto importante.

Simona Tagli casta da 10 anni: il voto fatto

Intervistata da Di Più Tv, la Tagli ha ricordato il suo voto di castità di cui aveva parlato anche in passato: “Sono casta da dieci anni per un voto che avevo fatto alla Madonna di Lourdes”.

Quella scelta era arrivata “il 10 dicembre 2012 dopo aver ricevuto una grazia e per sentirmi in pace con me stessa ho deciso di fare un voto di castità, un voto che ho sciolto soltanto di recente”.

Per la donna nessun rimpianto o rimorso dopo quel voto: “Rispettare quel voto mi ha portato la serenità che desideravo. La quiete. La pace in famiglia e in generale nella vita. Mi sento pronta per ripartire anche se sono lontani i tempi in cui ero protagonista di Domenica In”.

L’esperienza al GF

Nell’intervista, fatta prima dell’ingresso al Grande Fratello, la Tagli ha spiegato quale sia il suo obiettivo con questo reality: “Considero il GF il palcoscenico migliore per ricordare a tutti quello che so fare. Intrattenere. Condurre. Improvvisare. Eccomi, sono pronta: al presente e quello che mi aspetta nel futuro”.

E proprio parlando di futuro, la donna ha spiegato che spera fondamentalmente in due cose: “amore” e “lavoro”.

Di seguito anche un post Instagram del GF con la donna protagonista di una conversazione insieme a Massimiliano Varrese, volto molto discusso di questa edizione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG