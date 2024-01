Giorni bollenti dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Tante le notizie di ogni tipo: vediamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchissimi di novità dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Fioccano le indiscrezioni e le novità su Chiara Ferragni che dopo lo scandalo del pandoro si trova a dover gestire una situazione molto complessa. Ma non solo vicende problematiche, nelle ultime ore non sono mancate splendide news come l’annuncio di una nuova maternità da parte di Chiara Nasti. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana dall’8 al 12 gennaiao 2024.

I gossip della settimana: le nuove accuse alla Ferragni

Si parla tantissimo di Chiara Ferragni e della sua situazione dopo lo scandalo del pandoro Balocco. L’imprenditrice digitale, al netto del ritorno sui social con tanto di outift super costoso, deve affrontare diverse problematiche. Dalle nuove accuse possibili per truffa fino alle tante richieste di risarcimento che il Codacons starebbe raccogliendo dai consumatori che si sentono traditi e truffati.

Le frecciate di Belen agli ex

Nel corso degli ultimi giorni, anche Belen Rodriguez ha fatto tanto parlare di sé. La showgirl, infatti, ha rilasciato una intervista esplosiva nella quale ha parlato delle sue scelte di vita e del mondo della tv ma non solo.

L’argentina ha avuto modo anche di pungere gli ex con alcune frecciatine che non sono state affatto leggere…

Stefano De Martino, il Tapiro e la Marcuzzi

Se parliamo di Belen, non si può non nominare anche Stefano De Martino. Ebbene sì, perché il conduttore e ballerino, in tema tradimenti proprio ai danni dell’argentina, ha ricevuto in settimana il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

L’uomo ha detto la sua verità sulle donne e i tradimenti, compreso quello vociferato con Alessia Marcuzzi…

Chiara Nasti di nuovo incinta: l’annuncio e le critiche

Una bellissima notizia è arrivata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia aspetta il secondo figlio. Ad annunciarlo il calciatore prima, con un festeggiamento a seguito della sua rete in Coppa Italia nel derby contro la Roma, e poi anche la moglie con un post social che ha ricevuto diverse critiche e commenti sgradevoli dagli haters.

Al netto delle solite critiche, però, per i due è stata senza dubbio una splendida settimana…

I guadagni di Ilary Blasi per il docufilm e il libro

Dopo il docufilm sulla storia terminata con Totti, Ilary Blasi ha pubblicato anche un libro. Al netto delle polemiche sulla vicenda, sarebbero stati svelati i guadagni della donna per queste due esclusive per Netflix e Mondadori. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato a quanto possa essere arrivato, concretamente, il cachet della conduttrice per i due lavori. Non solo. Pare che anche a Totti sia stato chiesto di replicare ma la sua richiesta di denaro sarebbe stata decisamente elevata.

