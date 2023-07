Nuove coppie, storie che finiscono e, purtroppo, anche qualche brutta notizia. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni frenetici per il mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Nuovi amori, veri o presunti, qualche lite, ma anche alcune tristi news e dei retroscena piuttosto succulenti sui reality. A prendersi la scena senza dubbio le questioni di coppia tra Belen e Stefano De Martino ma anche, purtroppo, la salute di alcuni personaggi famosi come Wanda Nara e Brigitte Bardot. Scopriamo i gossip della settimana dal 17 al 21 luglio.

I gossip della settimana: gelo tra Belen e Stefano De Martino

Partiamo dalla coppia, forse ex, più discussa della settimana. Dopo essere stata pizzicata mano nella mano con un altro uomo, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è calato il gelo. Lei ha lasciato la sua casa di Milano, lui è partito col figlio Santiago a Disneyland. Cosa sta succedendo? La rottura, dopo le voci di crisi, appare evidente.

Wanda Nara parla dopo le notizie sulla leucemia

Ad inizio settimana, però, è stato anche il momento del chiarimento a proposito le condizioni di salute di Wanda Nara. La showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, era entrata nel vortice delle news per una presunta diagnosi di leucemia. La donna ha voluto fare chiarezza spiegando che la sua condizione è incerta e che avrebbe preferito parlare ai suoi figli di persona piuttosto che leggere tante notizie, poco attendibili ancora, riguardo la sua condizione.

Di seguito anche il post della donna:

Nuovo amore fake per Pamela Prati?

Cambiamo totalmente argomento e andiamo sul lato amoroso. Pamela Prati è uscita allo scoperto con quello che sembrava poter essere il suo nuovo fidanzato, un giovane modello di 19 anni. Ora, però, pare che l’uomo sia orientato più verso il sesso opposto. Si tratta di un’altra relazione fake per la soubrette?

Paolo Noise e l’attacco ischemico sull’Isola

Non possono mancare alcune notizie sui reality. Nonostate L’Isola dei Famosi sia terminata ormai da qualche tempo, Paolo Noise ha fatto una rivelazione choc. L’uomo ha detto di aver avuto un attacco ischemico durante la sua esperienza in Honduras. Le cause? Colpa di un pasto problematico avuto proprio in spiaggia.

Malore per Brigitte Bardot

Infine, ma non per importanza, uno spavento per la famosa Brigitte Bardot. La diva cinematografica sarebbe stata colpita da un malore a causa del forte caldo a Saint Tropez, dove possiede una delle sue lussuose residenze.

