Si mostra spesso sui social con suo amico a quattro zampe e anche in questo caso conferma di essere assolutamente una amante degli animali. Parliamo di Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, Uomini e Donne e C’è posta per te, nonché amica e braccio destro di Maria De Filippi. La donna ha fondato un’associazione no profit proprio in favore del mondo animale. Coinvolti anche Rudy Zerbi e Giulia Stabile che si sono subito proposti di darle una mano.

Raffaella Mennoia fonda associazione per gli animali

“Together is better. Sono così contenta di poter condividere con voi la costituzione della mia Associazione no-profit @arcadegliamici che nasce dopo anni di attivismo e volontariato”, ha esordito la Mennoia su Instagram condividendo la foto dell’associazione.

“L’Associazione avrà come unico intento aiutare cani e altri animali in difficoltà, mi impegnerò a sostenere iniziative per la loro tutela a promuovere nuove strade di collaborazione con Enti e Organizzazioni ma fondamentale mi impegnerò affinché i nostri Amici possano essere riconosciuti come esseri senzienti e con un’anima… Adesso al lavoro grazie”.

La donna ha subito trovato il sostegno anche di due altri volti noti della tv, Rudy Zerbi e Giulia Stabile che su Instagram hanno pubblicizzato il tutto: “Vogliamo dirvi una cosa a cui teniamo tanto tanto, è nata l’arca degli Amici, questi signori che noi conosciamo bene hanno un unico intento quello di aiutare tutti i cani e gli animali in difficoltà. I cani sono esseri senzienti che hanno un’anima, seguite l’associazione e nei prossimi mesi io e Giulia fare molte cose per loro”.

Tra i tantissimi commenti di sostegno anche quelli di Isobel, la ballerina di Amici 22, ma anche Sandra Milo e tantissimi altri volti noti dello spettacolo che hanno voluto sostenere il gesto dell’autrice e lasciare dei grandi attestati di stima per questa decisione.

Di seguito il post Instagram del braccio destro di Maria De Filippi:

