Non sono mancate in questi ultimi giorni le notizie dal mondo dei social, dello spettacolo e della tv: ecco i migliori gossip della settimana.

Social, tv e non solo. Tantissime le notizie di questi ultimi giorni che hanno fatto discutere e, alle volte, anche arrabbiare. Dal viaggio in India di Chiara Ferragni, tra hotel di lusso e selfie con i fan, fino alle reazioni al docufilm ‘Unica’ di Ilary Blasi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 27 novembre all’1 dicembre.

I gossip della settimana: il viaggio in India di Chiara Ferragni

Si è presa la scena a più riprese nel corso degli ultimi giorni Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è volata in India per un viaggio programmato da tempo. La donna ha fatto parlare per alcuni abiti indossati ma anche per il suo hotel super lusso che non è certo passato inosservato visto il costo, per notte, delle sue stanze. In diversi post, il racconto delle sue avventure…

Scintille Blasi-Bocchi dopo il docufilm ‘Unica’

Ma questa settimana è stata anche quella delle tante reazioni al docufilm di Ilary Blasi, ‘Unica’. Al netto dei vari commenti arrivati, una storia social della “rivale” Noemi Bocchi non è passata inosservata. La nuova compagna di Totti ha suscitato molta attenzione per una frase che sembrava poter essere riferita proprio alla conduttrice de L’Isola dei Famosi…

Gli annunci di Amadeus per Sanremo 2024

Non è stato da meno, in quanto attenzione mediatica, anche Amadeus. Il conduttore, infatti, a più riprese, ha fatto diversi annunci in merito alla prossima edizione di Sanremo 2024. Dopo aver comunicato le co-conduttrici per le varie serate, il presentatore ha annunciato pure il ritorno in pubblico di Giovanni Allevi dopo la malattia, ancora non sconfitta.

Damiano David è fidanzato?

Avvistamento romantico a Sydney per Damiano David dei Maneskin. Dopo la rottura con Giorgia Soleri e alcuni rumors in tema amore, il cantante è stato pizzicato in dolce compagnia sulla spiaggia di Bondi Beach. Con lui Dove Cameron…

Problemi di salute per Ludovica Valli

Ha destato forte preoccupazione, invece, Ludovica Valli. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha subito una sorta di operazione d’urgenza. La stessa donna ha spiegato le motivazioni di quanto accaduto sui social: “Non vi nego che ho tanta paura, ma sono fiduciosa. Penso positivo. L’unica cosa che posso fare ora. Difficile, ma ci si prova”, ha detto dopo aver spiegato di aver tolto un neo sospetto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG