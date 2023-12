Tra gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato 2 dicembre a Verissimo, Angelica Baraldi, ex del GF, che si racconta a partire dalla sua infanzia.

Ospite di Silvia Toffanin, Angelica Baraldi ripercorre il suo percorso nella casa del Grande Fratello ma parla anche del difficile rapporto con i genitori. La giovane racconta come le liti in famiglia e i rapporti tesi tra i genitori le abbiano fatto passare momenti molto difficili: “I miei genitori hanno messo da parte sia me che mio fratello” racconta in studio. La Baraldi, per ritrovare la serenità, alla fine ha dovuto lasciare la sua casa di famiglia.

Angelica ha raccontato i dolori e la sua storia familiare fatta di liti e conflitti tra i suoi genitori. L’ex concorrente del GF ricorda: “In casa non ho mai vissuto in modo normale, i miei genitori litigavano sempre. Quando si sono separati il tutto è peggiorato” racconta la Baraldi.

Angelica Baraldi e Mirko: amore o semplice amicizia?

Tra i temi affrontati a Verissimo da Angelica Baraldi, anche quello che riguarda Mirko. Nella casa del Grande Fratello la giovane è stata criticata e attaccata soprattutto per la sua grande vicinanza all’ex fidanzato di Greta.

Prima della sua eliminazione del 27 novembre, avvenuta al televoto, nella casa più spiata d’Italia era entrato anche il suo fidanzato Riccardo Romagnoli. Il giovane arriva anche oggi negli studi di Verissimo per ribadire il legame d’amore forte che c’è tra loro e sottolineare, ancora una volta, che tra Mirko e Angelica non c’è stato niente, se non una semplice amicizia. Ed è proprio Angelica Baraldi che ai microfoni di Silvia Toffanin afferma di come l’amore e il sostegno di Riccardo l’abbiano non solo sostenuta per il GF ma anche aiutata a superare i momenti bui e difficili della sua vita. Ora i due fidanzati sono sereni e progettano il loro futuro insieme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG